İhlas Haber Ajansı

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Alacaklısını evinde bıçakladı, yaralının eşi yardım feryadında bulundu

Diyarbakır’da bir kişi, alacaklısının evini basıp bıçakla yaralayarak kaçtı.

Diyarbakır'da bir kişi, alacaklısının evini basıp bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralının eşi, feryat çığlıklarıyla yardım istedi.


Olay, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz G. isimli şahıs, alacaklısı olduğu Ali K.'yi sabah saatlerinde evinin önünde kollamaya başladı. Ali K. evden çıkmayınca Cengiz G., kapısına dayanarak Ali K.'yi bıçakladı. Eşinin bıçaklandığını gören kadın yardım çığlıkları atarken, şüpheli şahıs kaçtığı sırada olay yerine çağrılan güvenlik güçlerince saklandığı apartmanda yakalandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Cengiz G. ise gözaltına alındı.


Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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