Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Seyrantepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Seyrantepe Kavşağı istikametinden Tesisler Kavşağı mevkiine doğru seyir halinde olan Mehmet A. yönetimindeki 34 R 8130 plakalı Renault marka otomobilden aniden dumanlar yükseldi. Aracın motor aksamında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükselmesiyle otomobil duvara çarparak durdu.

Otomobil sürücüsü paniğe kapılarak aracı terk edip uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmazken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.