İhlas Haber Ajansı

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Alevlere teslim olan otomobil, geceyi aydınlattı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halinde olan otomobil, alevlere neslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halinde olan otomobil, alevlere neslim olarak kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre dün gece 21.20 sularında Çınar ilçesi Göksü Barajı yakınlarında seyir halinde olan otomobilde angın çıktı. Sürücü can havliyle otomobilden çıkarken araç, alevlere teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Yol, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmaz araç, kullanılamaz hale geldi. Yol, ekiplerin çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı.

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