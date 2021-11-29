Ali Emiri Bilgi Evi'nde çalışmalar sürüyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte çocuk, genç ve ekonomik sebeplerden dolayı okuma imkanı kısıtlı olan kızlara yönelik ücretsiz eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. İlçede Koşuyolu Parkı içinde yaklaşık bin 500 öğrencinin faydalanacağı Ali Emiri Bilgi evinde inşaat çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülüyor. Ali Emiri Bilgi evi, 9 derslik, 1 akıl ve zeka dersliği, 1 resim atölyesi, 1 müzik kulübü atölyesi, 2 bilişim dersliği, 136 kişilik konferans, seminer salonu, 3 yarı açık teras ve geniş bahçesiyle öğrencilerin hem eğitim-öğretim hem de sosyal-kültürel faaliyetleri için ücretsiz olarak hizmet verecek. 2. sınıftan 8. sınıfa kadar ilkokul ve ortaokul öğrencilerine MEB destekli ve okul derslerine takviye dersleriyle hizmet verecek bilgi evinde öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, İngilizce gibi branş dersleri görecek. Branş derslerinin yanında akıl ve zeka, müzik, görsel sanatlar, drama, spor faaliyetleri, bilişim, robotik kodlama, kütüphane, gezi faaliyetleri ve daha birçok kulüp çalışmanın yapılacağı merkezde öğrenciler haftanın 7 gününde de alanında uzman psikolojik danışmanlık rehberlik hizmetinden yararlanacak. Bilgievinde veliler için rehberlik hizmetleri, seminerler, konferanslar gibi birçok alanda çalışma da yürütülecek.

Ali Emiri Bilgi evi, merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgi evinden sonra kent merkezinde hizmet verecek 3. bilgi evi olacak.