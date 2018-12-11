Alipınar Köprüsü yenilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ile Bağlar ilçelerini birbirine bağlayan üzerinden tren rayının geçtiği Alipınar Köprüsü'nü bakım ve onarımdan geçirerek yeniledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ile Bağlar ilçelerini birbirine bağlayan Alipınar Köprüsü'nde görüntü kirliliğini önlemek ve köprünün güçlendirmesini sağlamak amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Alipınar Köprüsü Cephe Kaplama Yapım İşi'nde ekipler, görüntü kirliliğinin önüne geçmek için köprünün dış cephelerini kentte özgü cilalı bazalt plak taş, fırçalı bej mermer ve çimento esaslı ahşap desenli yonga levha malzemeler kullanıldı. 30 metre açıklıklı köprüde toplam 900 metrekare mekanik kaplama yapıldı. Yapının açığa çıkması ve kendini göstermesi amacıyla köprünün alt ile üst bölümleri tasarruflu wallwasher led ışıklar takıldı.