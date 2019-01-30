İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alışveriş ile çocuklar ısıtılacak

Diyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan ‘Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri’ isimli bir grup genç, yardıma muhtaç olan çocuklar için ayakkabı, mont ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak için kampanya başlattı.

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan ‘Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri' isimli bir grup genç, yardıma muhtaç olan çocuklar için ayakkabı, mont ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak için kampanya başlattı.


Diyarbakır'ın Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı'nda çeşitli pankartlar açarak bileklik, kolye gibi takıları satan ve geliri ihtiyaç sahibi çocuklara sağlayan ‘Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri' vatandaşlardan destek bekliyor. Grup üyelerinden Ahmet Eliçin, yaptıkları yardımların tamamının gönüllülük esasına göre olduğunu dile getirerek, vatandaşların kampanyaya duyarlılık sağlamasını ve çocuklara yardım konusunda destek çıkmalarını istedi. Eliçin, “Grup kurulduğundan bu yana maddi durumu kötü olan çocuklar için bir nebze destek olabilmek adına bir araya geldik. 12 kişiden oluşan gurubumuzla maddi bir destek almadan sosyal medya üzerinden ayakkabı, kıyafet gibi ürün desteği alıyoruz. Bugün ise burada satışını yaptığımız takılarla kışlık kıyafet alarak daha çok çocukları sevindirmek için ve sesimizi hayırseverlere ulaştırmak için çabalıyoruz. Son bir yılda bine yakın çocuğa ulaşarak, kışlık kıyafet ve evlerine erzak ihtiyacı karşıladık. Yaşlı ve zihinsel engelli çocuklara moral günleri düzenleyerek çalışmalarımızı daha fazla yaymayı düşünüyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.