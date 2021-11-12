Alışveriş yapan beyaz eşya kazanıyor

Diyarbakır'ın önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Diyarbakır kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni kampanya ile alışveriş yapan müşteriler beyaz eşya kazanıyor.

5 Kasım 2021 - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında Forum Diyarbakır AVM bünyesindeki mağazalardan yapılan aynı gün içerisinde toplamda 200 TL ve katları alışverişlerin fiş ve faturalarını danışmaya işleten ziyaretçiler beyaz eşya kazanma şansı yakalıyor. 5 buzdolabı, 5 çamaşır makinası, 5 bulaşık makinası, 5 tablet ve 5 S21 cep telefon ile toplamda 25 kişinin hediye alacağı kampanyanın çekiliş tarihinin 19 Şubat 2022 olduğu belirtildi.

Açıldığı günden itibaren ziyaretçilerine hediye sunan Forum Diyarbakır'ın yeni yılda da sürpriz hediyeler kazandırmaya devam edeceği bildirildi.