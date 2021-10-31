Alışverişin odak merkezine çizgili çözüm

Diyarbakır'da sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarıyla modernize edilen Sakarya Caddesinde kaldırım işgaline karşı dikkat çekici bir çözüm geliştirildi. Caddede seyyar satıcılara izin verilmeyecek, iş yerlerinin önünde 1 metre 20 santimi geçmeyecek şekilde ürünler bırakılabilecek.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, günlük ticaret hacminin en yüksek olduğu bölgelerin başında gelen Sakarya Caddesinin düzene kavuşması için önemli kararlar aldı. Seyyar satıcıların caddenin merkezinde yer alması yasaklanırken, dükkanlar da 1 metre 20 santimi aşamayacak şekilde dükkanların önünde eşya bırakabilecek. Belediye tarafından yerleştirilen çizgileri aşan ve kuralları ihlal edenler hakkında işlem uygulanacak.

Ruhsatlandırma için kolaylık sağlanıyor

Zabıta, kaldırım işgallerine karşı Medine Bulvarından başlayıp Sağlık Ocağı Caddesine kadar varan bölgede düzenli olarak denetimler yapacak. Bağlar Belediyesi, kayıt dışı ekonomi kapsamına giren bölgedeki esnafa yönelik ruhsatlandırma çalışması başlattı. İkna edilen ve kolaylık sağlayan birçok esnaf belediye ile iletişime geçerek ruhsat işlemlerini yerine getiriyor.

"Esnaf ve vatandaşımızın huzuru için çalışıyoruz"

Sakarya Caddesinin günlük ticaretin işlek noktalarından biri olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu düzenlemelerle hem esnafın hem de vatandaşların huzurlu bir ortama kavuşmasını hedeflediklerini söyledi. Belediyenin çalışmalarına destek veren esnafa teşekkür eden Beyoğlu, "Göreve geldiğimizden beri Sakarya Caddesini layık olduğu modern bir alışveriş merkezine dönüştürmek için çalışmalar yapıyoruz. Esnafımızla istişareli ve koordineli hareket ediyoruz. Belirlemiş olduğumuz kurallara herkes riayet ederse her şey çok daha güzel olacak, caddenin bir düzeni olacak. İnsanlar, alışverişe geldiğinde bu rahatlığı yaşayabilmelidir" şeklinde konuştu.