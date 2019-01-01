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Alkollü sürücü direğe çarparak durabildi

Diyarbakır’da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, refüjdeki direğe çarparak durabildi.

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, refüjdeki direğe çarparak durabildi. Olayda 3 kişi hafif sıyrıklarla yaralandı.


Kaza, Yenişehir İlçesi Ofis semti Akkoyunlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 DR 176 plakalı otomobil sürücüsü alkollü olduğundan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişi ayakta tedavi edilerek polis ekipleri ile beraber ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil çekici çağırılarak yoldan kaldırıldı.

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