Alman turizmcilerden Mezopotamya'nın 'Altın Üçgeni'ne ziyaret

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in içinde yer aldığı Mezopotamya "Altın Üçgeni"nde incelemelerde bulundu. Turizmcilere, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı da eşlik etti.

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Sunexpress Ticari Direktörü Peter Glade, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı ve beraberlerindeki heyet, TURSAB Güneydoğu Anadolu BTK'nın daveti üzerine Mezopotamya Altın Üçgeni'nde bulunan tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Akyıl, heyetin Mezopotamya'nın "Altın Üçgeni" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'i ziyaret ettiğini söyledi.

“Diyarbakır ve bölge için oldukça önemli bir ziyaret”

Heyetin, Zerzevan Kalesi, İç Kale, Cemilpaşa, Behrampaşa Konakları, Meryem Ana Kilisesi, Surp Girasos Kilisesi, Dört Ayaklı Minare gibi tarihi mekanları ziyaret ettiğini belirten Akyıl, “Mezopotamya'nın Altın Üçgeni olan Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerimizin uluslararası arenada tanıtımını sağlamak amacıyla DRV heyetini bölgeye davet ettik. Bu ziyaret bölge için önemlidir” dedi.

“Sürdürülebilir bir şekilde buranın turizmine de katkıda bulunmak istiyoruz”

Almanya'dan gelen heyetin içinde bulunan ve bir seyahat firmasında CEO olarak görev yapan Songül Göktaş, bölgenin şuan ki halini görmek için geldiklerini ve bu durumdan oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. Göktaş, ”13 kişilik bir heyet olarak Almanya'dan geliyoruz. Kültür turizmi yapan seyahat acenteleri ve tur operatörleri var. Sürdürülebilir bir şekilde buranın turizmine de katkıda bulunmak istiyoruz. Bölge için tepkiler çok güzel. Herkeste büyük bir etki uyandırdı. Bölgemiz zaten misafirperverliği, kültür zenginliği ve gurme zenginliği ile herkesin kalbini çok çabuk bir şekilde aldı. Herkes çok mutlu. Kültür zenginliğinden dolayı bu bölgenin çok iyi bir potansiyeli var. Bizim hedefimiz Almanya piyasasında ya da Almanca konuşan ülkelerin piyasasında bu bölgenin güzelliğini tekrar insanlara anlatmak. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Kataloğumuzda değişik turlarla geldik. Pozitif bakıyoruz, potansiyel sürdürülebilir bir şekilde buranın turizmine de katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu. Heyet, daha sonra Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale'deki Valilik makamında Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.