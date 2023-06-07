Almanya Tarım Bakanlığı'ndan DTSO'ya teşekkür beraatı

Almanya Tarım Bakanlığı tarafından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) yapılan projelerden dolayı teşekkür beraatı verildi.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir adına teşekkür beraatını Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı Thomas Huber, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'ya takdim etti. DTSO Başkanı Kaya, Huber'e kentteki tarımsal üretimin geliştirilmesi için hazırlanan projeler hakkında da bilgi verdi. Görüşmede tarımsal üretimin yapılmadığı dağlık alanlarda fıstık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, kırsal ilçelerde yöresel ürün üreten kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, Diyarbakır afete dayanıklı kentsel gıda sistemi stratejisinin geliştirilmesi, tarımsal üretim ve gıda üretiminde KOBİ'ler ve iklim değişikliği, kuraklık ve doğal afetlere karşı bitkilerin dayanıklılığının arttırılması ve dijital dönüşümlerinin sağlanması ile tarımsal alanda ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ile ilgili proje taslakları sunuldu. Kaya, DTSO ile ortak çalışma yaptıkları için Almanya Tarım Bakanlığına teşekkür etti.