Almanya'dan Diyarbakır'a ‘kelebek' kardeşliği

Almanya'dan Diyarbakır'a gelen bir grup gönüllü, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek kelebek hastası çocuklara yardımda bulundu.

Almanya'dan gelen gurbetçiler, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile iletişime geçerek kelebek hastası çocuklara medikal malzemesi yardımında bulundu. Kelebek çocukları ile bir araya gelen gurbetçiler, bir süre sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Almanya'dan gelen misafirleri ile kelebek hastası çocukları ziyaret ettiklerini söyledi. Çalışır, “Gurbetçilerimiz bizimle iletişime geçti ve kelebek çocuklara medikal malzeme yardımında bulunacaklarını söylediler. Bizde onları Diyarbakır'da ağırladık ve kelebek çocuklarımızla buluşturduk. Yardımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.