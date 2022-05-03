İhlas Haber Ajansı

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Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 974’ncü gününe girdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 974'ncü gününe girdi.


Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 974'üncü gününde sürüyor. Ailelerden inşaat işçisi Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019 yılında oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını öne sürdü. 6 bayramımdır oğlundan uzak olduğunu ifade eden Begdaş, şimdiye kadar haber alamadıklarını ileri sürdü. HDP'nin evlerini yaktığını aktaran Begdaş, “HDP Kürt sorunu diyor, bakın Kürtleri ne hale koydular. Bizim çocuklarımız gelmeden bu binanın yanından kalmayacağız. Kararlıyız, çocuklarımız gelmeyinceye kadar kalkmayacağız” dedi.

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