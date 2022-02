Altın fiyatları düştü, dolar ve kripto para yatırımcıları altına davet edildi

Türkiye'de altın ve dolardaki yükseliş yeni ekonomi modeliyle sert inişe geçmişti. Diyarbakırlı Kuyumcu Şeyhmus Türkan, daha önce de sert yükselişlerden sonra düşüşleri gerçekleştiğini hatırlatarak dolar ve kripto paralara yatırım yapan vatandaşları altına davet etti. Altının alış noktası olduğunu ifade eden Türkan, yıl sonuna doğru yükselişlerin olacağını vurgulayarak yatırımcıları beklediklerini söyledi. Türkan, “Altın fiyatları şu an düşük, yatırım için uygun. Fiyat bin TL'lerden 700 TL'lere geriledi. Yatırım yapmak isteyenler yatırımlarını yapabilir, yıl sonuna doğru tekrar yükseliş bekliyoruz ama şu an yatırım için uygundur. Yüzük, küpe, kolye, bilezik sattığımız da oluyor, ata gurubu sattığımız da oluyor. Yatırım için altının her türlüsü aynıdır. Bizim burada genelde Diyarbakır hasırı, kişnişli kolyeler, Halep zincirleri, normal üçtelli burma bileziklerimiz çok talep ediliyor. Dolardan ise altını daha çok tavsiye ediyoruz. Kripto para ise kandırmadır, sonu ne olacağı tahmin bile edilmiyor. Herkesi altın almaya çağırıyoruz” dedi.