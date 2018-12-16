Altın toprak ödülleri sahiplerini buldu

Meya Ajans tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Diyarbakır'ın ilk ve tek organizasyonu olan Diyarbakır'ın Enleri ‘Altın Toprak7 Ödülleri projesinin finalistleri belli oldu.

Yaklaşık 3 ay önce çalışmalarına başlanan projede www.diyarbakirinenleri.com adresinden hizmet, organizasyon ve iş dünyasının önde gelen markaları 15 kategoriden halk oylamasına sunuldu. 2 ay boyunca halk oylamasının devam ettiği projenin oylama süreci 30 kasımda sona erdi. Noter huzurunda oy sayımı yapılan ve tespit tutanağından sonra açıklanan finalistler 24 Aralık'ta düzenlenecek muhteşem bir gece ile ödüllerini alacak.

Meya Ajans kurucu müdürü Elif Yıldız, ödül töreninin Diyarbakır marka ve kariyer zirvesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlendiğini söyledi. Yıldız, “Diyarbakır birçok sektörde kaliteli markalara sahiptir. Bu dev markaların bilinirliği için bu tür etkinliklere ihtiyacımız olduğunu düşünerek bu yola çıktık. Global markalarımızla birlikte çok önemli işler yapmış markalarımızı da tanıtmak için böyle organizasyonların fırsat olduğunu düşünüyoruz. Tüm Diyarbakır tek vücut olarak markalarına sahip çıkmalı, yerli markaların gücünü bilmelidir. 24 Aralık'ta düzenlenecek gecenin organizasyonunda sanatçı Semiha Yankı da sahne alacak. Meya Ajans 2017 yılında Diyarbakır'da kuruldu. Ajans kendi bünyesinde birçok yerli ve yabancı sahne sanatçısı ve animatöre iş olanağı sağladı. Tiyatro, canlı müzik, sirk grupları, animasyon ve eğlence gösterileri üzerine Diyarbakır'da eğlence organizasyonlarına hizmet edip yoğun beğeni kazandı, etkinliklerimiz devam edecek” dedi.