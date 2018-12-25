Altın Toprak ödülleri sahiplerini buldu

Meya Ajans tarafından bu yıl ilki düzenlenen Diyarbakır'ın Enleri Altın Toprak ödülleri projesinin ödül töreni yapıldı.

Yaklaşık 3 ay önce çalışmalarına başlanan projede www.diyarbakirinenleri.com adresinden hizmet, organizasyon ve iş dünyasının önde gelen markaları 15 kategoriden halk oylamasına sunulmuştu.

30 kasımda sona eren oylama sürecinin finalistleri 12 Aralık'ta açıklanmıştı. Açıklanan finalistler dün düzenlenen muhteşem bir gece ile ödüllerini aldı. 15 kategoriden oluşan projede iş dünyasından isimler, eğlence, sanat ve hizmet sektöründen firmalar 2018 yılının en iyi unvanını aldı. Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevinde Diyarbakır Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ödül törenine Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ödül kazananlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İki firmanın ödülünü veren Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'da bu tür organizasyonların düzenlenmesi ve girişimlerde bulunulmasının önemli olduğunu söyledi. Kaya, “Bu tarz etkinlikler Diyarbakır ve yerli firmaların tanıtımı için çok önemli. Çok fazla olan yerli markaların bu ödüle başvurmaları kendilerine güvendiklerinin göstergesidir. Bu yıl ilki düzenlenen Altın Toprak ödüllerinde ödül alma başarısı gösteren katılımcılar ile diğer başvuran firmalarımızı göstermiş oldukları özveriden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Meya Ajans Kurucu Müdürü Elif Yıldız ise, Diyarbakır'ın birçok sektörde kaliteli markalara sahip olduğunu söyledi. Yıldız, “Bu dev markaların bilinirliği için bu tür etkinliklere ihtiyacımız olduğunu düşünerek bu yola çıktık. Global markalarımızla birlikte çok önemli işler yapmış markalarımızı da tanıtmak için böyle organizasyonların fırsat olduğunu düşünüyoruz. Tüm Diyarbakır tek vücut olarak markalarına sahip çıkmalı, yerli markaların gücünü bilmelidir” diye konuştu.

Düzenlenen ödül törenin ardından gecenin organizasyonunda sanatçı Semiha Yankı da sahne aldı.