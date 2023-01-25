Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da dördüncüsü düzenlenen Altın Toprak ödülleri sahiplerini buldu. Birçok ünlünün katıldığı gecede birbirinden farklı şovlar sergilendi.

Diyarbakır'da 4 yıldır düzenlenen Altın Toprak 2022 ödülleri sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen yemekli ödül gecesi galasına toplam 43 kategoride, iş dünyasından isimler, eğlence, sanat ve hizmet sektöründen firma temsilcilerine ödülleri verildi. Ünlü sunucular Afrikalı Ali ve Serpil Uzuncavdar'ın sunduğu ödül töreni keman ve balerin kız gösterisi ile başlayıp halay ve davul şovlarla devam etti.

''Doya doya eğlenceli geçti''

Meya Ajans kurucusu ve Altın Toprak ödülleri koordinatörü Elif Yıldız, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Altın Toprak ödülleriyle, Diyarbakır'daki markalar arasındaki tanıtım ile iş ve sanat dünyasını bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi. Yıldız, “Diyarbakır Altın Toprak ödülleri bu yıl 4. yılında, 2022 ödüllerini takdim ettik. İnşallah 2023'te Güneydoğu Anadolu Bölgesini kapsayacak daha güzel projeler olacak. Herkese teşekkür ediyorum çok güzel atmosfer vardı, güzel şovlar ve sanatçılarla şarkılar söylendi. Bizim amacımız burada iş ve sanat dünyasını bir araya getirmek, tüm markaların birbirlerini tanımalarını sağlamak. Bu çerçevede fenomenler ve sanatçılarda Diyarbakır'a gelerek burada bu tür organizasyonların yapıldığını görmelerini sağlamak. Diyarbakır'a gelen sanatçılarla tur düzenleyeceğiz, burayı tanıtacağız sosyal medya üzerinde Türkiye ve dünya genelinde 15 milyon kişiye ulaştıracağız. Bu geceler bu yüzden artmalı, devam etmeli, bende elimden geldikçe devam edeceğim” dedi.

43 kategoride ödül verildi

Düzenlenen ödül gecesinde çeşitli gösteriler sunulurken, ünlü sanatçıların da sahne aldığı gecede katılımcılar doyasıya eğlendi. Ardından aralarında bürokratların, eğitim kurumları, tatlıcıların, gazetecilerin de bulunduğu toplamda 43 kategoride ödül verildi. Onur ödülü Bedri Ayseli, en başarılı eğitim danışmanı Dr. İsmet Kaya, en prestijli otomotiv bayisi Özkılıç Otomotiv, en iyi tatlı üreticisi Şeyhmus Alto, en iyi çıkış yapan kadın fenomeni Şeyda Aydın, en başarılı Mobilya ve Ev Tekstil, Halı Firması Aranan Mobilya Bellona, en iyi çıkış yapan erkek fenomeni Tamer Çoksun, en başarılı eğitim kadrosu Seçkin Kadro Kurs Merkezi, en iyi özel eğitim kurumu Ekvator Koleji, en başarılı dövme sanatçısı Mehmet Mahir Bilgin, en iyi burger markası By Kasap Burger, yılın bölgesel incelmede en iyi fark oluşturan güzellik uzmanı Güzellik Atölyesi Özcan Yalınkılıç, en iyi çıkış yapan altın ve mücevharat markası Barış Gold, en sevilen sosyal medya fenomeni Nevra Bilem, en iyi otel ve konaklama markası Batman Real Konak, en iyi çıkış yapan diş kliniği Batman Doktor Ağız Ve Diş Sağlığı Kliniği Diş Hekimi Gamze Gezer, en başarılı çocuk ve genç odası mobilya markası Ritmik Mobilya, yılın en iyi lezzet markası Ciğerci İbo, en iyi çıkış yapan erkek sanatçısı Fatih Bulut, en iyi çıkış yapan kaş tasarım uzmanı İpek Polat, en iyi düğün ve konferans salonu Çırağan Event Center, en iyi prodüksiyon firması Edris Medya Yapım, yılın ilham veren genç iş kadını Pelin Organizasyon Pelin İnci, en iyi show organizasyon markası Taçmin Event, en iyi çıkış yapan çikolata kahve ve pasta markası Lasia Çikolata, en başarılı çocuk eğlence ve organizasyon markası Öncü Çocuk, alanın da en iyi çıkış yapan psikoloğu Yağmur Özateş, yılın en başarılı genç kadın girişimcisi Şule Kaya, sektörüne değer katan marka Paçacı Fazıl Usta, en iyi kişisel gelişim uzmanı Zakir Elçiçek, yılın en iyi çıkış yapan lezzet markası Namlı Lahmacun, en başarılı kadın DJ'yi Esra Dağdelen, fark oluşturan düğün sanatçısı Ozan Mensur, fark oluşturan çiğköfte markası Ömer Tinte, sektöre emek veren en başarılı genel müdür Kadri Varçin, en iyi çıkış yapan manken Halil Demirkıran, en iyi fotomodeli Maral Akalın, en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı Bahar Dierkes, en iyi çıkış yapan restoranı Saklı Konak, en iyi grup şirketi Özmenler Grup, en hızlı çıkış yapan genç erkek sanatçısı Yasin Türk ödüle laik görüldü.

Törende, İhlas Haber Ajansı ‘Yılın En İyi Haber Ajansı' ve İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürü Aydın Yorat'a ‘Sektöre Emek Veren En Başarılı Genç Yöneticisi' ödülleri de verildi.

Ödül töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.