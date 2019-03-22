Altınokta Körler Derneği'nden mobbing ile başa çıkma çalıştayı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark resepsiyon salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Av. Süha Sağlam, Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaşı ve çok sayıda görme engelli vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı avukat Süha Sağlam, Türkiye'nin engellilerin sorunlarını çözümleri konusunda başta devlet olmak üzere son 30 yıl içerisinde çok önemli mesafe kat ettiğini söyledi. En çarpıcı örneklerinden birinin engellilerin eğitime erişimdeki engellerin ortadan kaldırışı olduğunu vurgulayan Sağlam, "Bunun için bilgisayar çok önemli bir araç oldu. Biz liselerde, üniversitelerde okurken yanımızdaki, yöremizdeki yurt ya da ev arkadaşlarımız, akrabalarımızın kitaplarını kasetlere okur oradan dinlerdik. Normal bir insanın bir çırpıda yaptığı iş biz iki hamlede yüzde 100 artışlı emekle yapardık ve içinde bulunduğumuz eğitimi tamamlamak için emsallerimizden iki kat daha fazla enerji harcardık. Dolayısıyla o günlerden bugünlere geldiğimizde artık engellilik alanında sadece görme engellilerde değil, diğer engelli gruplar içinde geçerli olmak üzere bilgisayar çok önemli bir gelişme oldu, bu sadece bir tanesi. Aynı zamanda devletimizdeki, insanımızdaki değişimde çok farklılaştı. Çünkü engelliler eğitim aldıkça, eğitimlerinin tamamladıkça arkasında üretmek istedi, istihdam istedi, çalışmak istedi, dolayısıyla ailelerinin üstünde yük olmak istemedi. Bunların sonucunda sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Ortopedik engelliler, zihinsel engelliler, işitme engelliler kendi dernek federasyon, konfederasyonlarını oluşturarak talep etmeye başladı. Mobbing herkese yapılabilir ama engelliler her alanda olduğu gibi hayatın içindeki diğer bütün konularda olduğu gibi mobbingi de en çarpıcı ve etkili bir biçimde olumsuz olarak karşı karşıya kalmışlardır. Ama bunun giderilebilmesi için neyin mobbing olduğunu söyleyebilmek için hem çalışanların hem de iş veren, kamu temsilcilerinin mobbingi sıkıntılarını ve kuruma ve şahsa verdiği zorlukları bilmesi gerekir. Mobbing, özellikle çalışma ortamlarında yapılan duygusal saldırıdır" dedi.

Daha sonra konuşan Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ise, derneklerinin 1950 yılında görme engelli Doç. Dr. Mithat Enç tarafından kurulduğunu, 1958 yılından bugüne Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışma dernekler statüsünde olduğunu söyledi. Derneklerinin 33 ilde şubelerinin olduğunu hatırlatan Karakaşı, "10 bine aşkın üyesi ile faaliyetlerine ve çalışmalarına devam etmektedir. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi 1997 yılından bugüne Diyarbakır'da yaşayan 9 bin görme engelli vatandaşımızın eğitim, istihdam, sosyal ve ekonomik alanda hedeflerine ulaşmaya yönelik için çalışmalar ve projeler üretmekte, böyle anlamlı bir etkinliğin gerçekleşmesi heyecanı yaşıyoruz. Son 4 yıl içerisinde önemli bir engelli ataması yapıldı. Özellikle kamuda 53 bin engelli ataması gerçekleşti. Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarımız, Altınokta Körler Derneği olarak özellikle görme engelli arkadaşlarımızın ve engelli arkadaşlarımızın iş gücü piyasasının etkin olarak katılım sağlayabilmeleri için onları kalifiye hale getirme, atandıkları kurumlarda daha verimli çalışanlar olmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Çalışltay, daha sonra katılımcılara sertifika dağıtımıyla sona erdi.