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Ambulansa silahla saldırmıştı, yakalandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, doğum vakası üzerine Kaynartepe Mahallesi’ne giden ambulansa kurşun yağdıran zanlı yakalandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, doğum vakası üzerine Kaynartepe Mahallesi'ne giden ambulansa kurşun yağdıran zanlı yakalandı.


Olay, 12 Temmuz'da gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans yolda ilerlerken R.T. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşun isabet etti.


Olayın ardından saldırgan R.T., güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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