İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amca yeğen kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Diyarbakır’da amca ile yeğeni arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da amca ile yeğeni arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca ile yeğeni arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen yeğen, amcasını silahla yaraladı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Amcasını yaralayan zanlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.