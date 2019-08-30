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Amed Sportif Faaliyeler'den bir transfer daha

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, transfer ettiği futbolculara bir yenisini daha ekledi.


Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezon Tepecikspor'un formasını giyen 27 yaşındaki stoper Hasan Erbey'i kadrosuna kattı. Önceki gün kulüp binasında düzenlenen törenle, kendisini iki yıllığına Amedsporlu yapan Hasan Erbey, yeni kulübünde başarılı olmak istediğini söyledi. Kulüp Başkan Metin Kılavuz, yöneticiler Selahattin Yıldırım ve Ergin Başarı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kısa bir konuşma yapan Hasan Erbey, “Amedspor'u yakından takip ediyorum. Benim için çok özel bir kulüp. Umarım yeni kulübümde hakkettiğimiz başarıları elde eder ve bizi sevenleri mutlu ederiz” dedi.

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