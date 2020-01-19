Amed Sportif Faaliyetler evinde berabere kaldı

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor maçı öncesinde ısınırken tartışan

Amedsporlu Mansur Çalar ve Zonguldak Kömürsporlu Hakan Çevik'e hakem Burak Pekkan sarı kart gösterdi. Müsabakanın her iki yarısında sonucu değiştiren bir sonuç olmadığı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Burak Pakkan, Çağlar Mehmet Uludağ, Yavuz Bahadır

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Yüksel Kayaalp, Yiğitcan Gölboyu, Hasan Erbey, Bünyamin Yürür, Tolga Tekin, Murat Gürbüzerol, Mansur Çalar, Onur Alkan (Dk. 62 İlker Sayan), Batuhan Kurt (Dk. 87 Yusuf Yağmur ?), Üstün Bilgi

Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören, Cenk Doğan, İsmail Güven (Dk. 67 Onurcah Güler), Mehmet Gürkan Öztürk (Dk. 90 Muhammet Beşir ?), Muammer Sarıkaya, Serhat Baştan, Hakan Çevik, Metin Yüksel, Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk. 64 Görkem Güven), Berkan Akdeniz, Ramazan Işık

Sarı kartlar: Mansur Çalar, Yüksel Kayaalp, Hasan Erbey (Amed Sportif Faaliyetler), Hakan Çevik, Serhat Baştan, Ramazan Işık, Muammer Sarıkaya (Zonguldak Kömürspor)