Amed Sportif Faaliyetler evinde yenişemedi

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetle, sahasında Yılport Samsunsporla 0-0 berabere kaldı.

Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşmaya konuk ekip etkili başladı. Samsunspor 15. dakikada mutlak golü kaçırdı. Ceza alanı içinde buluşan Gökhan'ın şutunda kaleci Abdülaziz gole izin vermedi.

30. dakikada birbirleriyle tartışan Amedsporlu Abdullah ve Samsunsporlu Guido Koçer sarı kart gördü. 45. dakikada Atabey'in ceza yayı üzerinde yaptığı vuruşta kaleci Abdülaziz topu güçlükle kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı.

Samsunspor etkili oldu

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki ilk atak Amed Sportif Faaliyetlerden geldi. Ev sahibi ekip, bu dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına giren Muhlis'in pasında Burak sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı. 49. dakikada konuk takım mutlak golü kaçırdı. Ani gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Guido Koçer'den önce davranan kaleci Abdülaziz ayaklarıyla golü önledi. 59. dakikada ceza alanına girmeden topa sert vuran Onur'un vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 71.dakikada Bünyamin'in yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top kaleci Nurullah'ta kaldı. 77.dakikada Samet'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Guido Koçer karşısında sadece kalecinin olduğu pozisyonda topu üstten auta yolladı. 83. dakikada Samsunspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Guido Koçer ceza alanı dışından sert vurdu. Kaleci Abdülaziz'i geçen top az farkla auta gitti. 90+4.dakikada etkili gelişen Samsunspor atağında Atabey ceza alanı içinde topu boş kale yerine auta attı ve karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Şeref Taştan, Emin Barlas, Serhat Sağır

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Abdullah Çetin (Dk. 71 Ramazan Çeri), Yiğitcan Gölboyu, Oğuz Özden, Azad Kevin Odabaşı, Onur Alkan, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 81 Muhhamed Yılmaz ?), Muhlis İstemi (Dk. 63 Furkan Yaman), Hüseyin Yılmaz, Atakan Aslan, Bünyamin Yürür

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guido Koçer, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 72 Oğuz Gürbulak), Atabey Çiçek, Gökhan Alsan (Dk. 67 Samet Astekin), Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Bahattin Köse (Dk. 46 Ramazan Çevik)

Sarı kartlar: Dk. 30 Abdullah Çetin, Dk. 81 Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 30 Guido Koçer, Dk. 61 Gökhan Alsan, Dk. 81 Yalçın Kılınç, 90+2 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor)