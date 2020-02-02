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Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon'a sahasında yenildi

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu.


İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan müsabakanın ikinci devresine Amed Sportif Faaliyetler iyi başladı. 66. dakikada Amedspor gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Batuhan'ın vuruşunda top kaleci Batuhan'da kaldı. Hekimoğlu Trabzon 79. dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Volkan rakibine yaptığı faul sonrasında çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Hekimoğlu Trabzon 88. dakikada 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Muhammed Haşim düzgün vuruşla kaleci Abdülaziz'i mağlup etti. Amedspor 90+2.dakikada 10 kişi kaldı. Hekimoğlu Trabzon atağında kaleci ile karşı karşıya kalan rakibini düşüren Yiğitcan kırmızı kart gördü. Saha bir anda karıştı. Rakibine sert giren Mansur çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve Amedspor 9 kişi kaldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sahada ve tribünde gerginlik yaşandı.



Maçın karnesi


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Ozan Bileyci, Hakan Yoldaş, Berkay Daban


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Yiğitcan Gölboyu, Muhlis İstemi (Dk. 46 Batuhan Kurt), Bünyamin Yürür, Üstün Bilgi, Murat Gürbüzerol, Onur Alkan (Dk. 64 Erdem Koçal), Oğuz Çetinkaya, Tolga Tekin, Kadir Kurt (dk. 87 Yusuf Yağmur ?), Mansur Çalar


Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Ahmet Şen, Volkan Altınsoy, Talha Yazgan, Miraç Acer, Bahadır Erol, Abdulkadir Özdemir, Samet Yalçın, Mertcan Çam (Dk. 61 Muhammed Haşim Çoban), Doğan Ateş (Dk. 61 Hakan Yavuz), Ali Aydemir (Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı), Taha Balcı


Sarı kartlar: Dk. 28 Bünyamin Yürür, Dk. 45 Mansur Çalar, Dk. 52 Murat Gürbüzerol (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 62 Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon)


Kırmızı kartlar: Dk. 90+2 Yiğitcan Gölboyu, Dk. 90+4 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 79 Volkan Altınsoy, (Hekimoğlu Trabzon)


Gol: Dk. 88 Muhammed Haşim Çoban (Hekimoğlu Trabzon)

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