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Amed Sportif Faaliyetler iç transferi tamamladı

Yeni sezonda TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler'de iç transfer tamamlandı. Yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, iç transferde 9 futbolcuyla yeniden anlaşmaya vardı.


Amed Sportif Faaliyetler kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, iç transferde 9 futbolcuyla sözleşme yenilendiği bildirildi. Açıklamada, “9 sporcumuz ile sözleşme yenilendi. Geçen sezon kadromuzda yer alan bu oyuncularla tekrar anlaşma sağladık. Mansur Çalar, Abdullah Çetin, Yusuf Yağmur, Bünyamin Yürür, Muhlis İstemi, Batuhan Kurt, Seymen Yağmur, Şiyar Sayyiğit ve Ramazan Çeri ile sözleşme yapıldı" denildi.

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