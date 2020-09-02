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Amed Sportif Faaliyetler ikinci etap çalışmalarını Bolu'da yapacak

TFF 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ikinci etap çalışmalarını Bolu'da gerçekleştirecek.


Amed Sportif Faaliyetler'nin yeni sezon hazırlık kampının yeri belli oldu. Birinci etap hazırlıklarını Diyarbakır'da gerçekleştiren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, ikinci etap çalışmalarını Bolu'da gerçekleştirecek. Bugün Bolu kampına start verecek olan Diyarbakır temsilcisi, 12 Eylülde hazırlıklarını tamamlayacak. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, ligin ilk maçı için Diyarbakır'da çalışmalarını sürdürecek.


Amed Sportif Faaliyetler'in Bolu kampına alt yapıdan Aziz Aztağaç, Şiyar Sayyiğit, Yusuf Eren Aykız, Metin Esmer ve Şoreş Kaya da alındı.

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