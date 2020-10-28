Amed Sportif Faaliyetler ikinci yarıda güldü

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Turhan Akbaş, Şefik Öner
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Serkan Yavuz, Emrah Taysı, Erman Bulucu, Ümit Karaal (Anıl Şahin dk. 88 ?), Bünyamin Yürür, Mansur Çalar, Yusuf Yağmur, Batuhan Kurt (Şiyar Sayyiğit dk. 75 ?), Güray Gazioğlu (Muhlis İstemi dk. 62), Sinan Akaydın
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Yunus Şimşek, Burak Demireğen, Osman Torun, Tuğay Adamcıl, Muharrem Efe, Mert Çakar, Oğuz Eken, Sercan Kaya (Can Sıkılmaz dk. 80 ?), Raif Gündoğdu, İlke Tankul (Bahadır Abdulkadir Yağız dk. 73)
Goller: Emrah Bulucu (dk. 69), Sinan Akaydın (dk. 84) (Amed Spor Faaliyetler), Sercan Kaya (dk. 31) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Yusuf Yağmur, Sinan Akaydın, Batuhan Kurt, Serkan Yavuz, Abdullah Yiğiter (Amed Sportif Faaliyetler), Oğuz Eken, Sercan Kaya, Muharrem Efe, Burak Demirhan, Tuğay Adamcıl, Ökkeş Bektaş (Gümüşhanespor)