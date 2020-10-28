İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amed Sportif Faaliyetler ikinci yarıda güldü

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Süleyman Soyutürk, Turhan Akbaş, Şefik Öner


Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Serkan Yavuz, Emrah Taysı, Erman Bulucu, Ümit Karaal (Anıl Şahin dk. 88 ?), Bünyamin Yürür, Mansur Çalar, Yusuf Yağmur, Batuhan Kurt (Şiyar Sayyiğit dk. 75 ?), Güray Gazioğlu (Muhlis İstemi dk. 62), Sinan Akaydın


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Yunus Şimşek, Burak Demireğen, Osman Torun, Tuğay Adamcıl, Muharrem Efe, Mert Çakar, Oğuz Eken, Sercan Kaya (Can Sıkılmaz dk. 80 ?), Raif Gündoğdu, İlke Tankul (Bahadır Abdulkadir Yağız dk. 73)


Goller: Emrah Bulucu (dk. 69), Sinan Akaydın (dk. 84) (Amed Spor Faaliyetler), Sercan Kaya (dk. 31) (Gümüşhanespor)


Sarı kartlar: Yusuf Yağmur, Sinan Akaydın, Batuhan Kurt, Serkan Yavuz, Abdullah Yiğiter (Amed Sportif Faaliyetler), Oğuz Eken, Sercan Kaya, Muharrem Efe, Burak Demirhan, Tuğay Adamcıl, Ökkeş Bektaş (Gümüşhanespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.