Amed Sportif Faaliyetler istediğini aldı

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer'i kendi sahasında 2-1 mağlup etti.

Amedspor'da 9. dakikada sakatlanan Abdullah Çetin oyundan çıktı ve yerine Tolga girdi. 17. dakikada Barış Memiş'in sol çaprazda kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kimse topa dokunamayınca Sarıyer golden oldu. 29. dakikada Murat'ın ceza yayı üzerine çıkardığı topta Bünyamin'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali'de kaldı. Sarıyer 36. dakikada öne geçti. Tolga'nın kaptırdığı top ile ceza alanına giren Cafer, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler müsabakanın ikinci yarıya hızlı başladı. 49.mdakikada beraberlik golünü buldu. Ceza alanı dışından topla buluşan Bünyamin'in muhteşem vuruşunda top ağlara gitti. Amedspor 64.dakikada 2-1 öne geçti. Murat ile sol kanattan başlayan atakta Üstün'un vuruşunda top kaleciden döndü. Murat topu iyi takip ederek ağlara gönderdi. 90+4. dakikada topla birlikte ceza alanına giren Alim'in vuruşunda savunma kale sahası içinde topu kornere çeldi. Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Nurettin Dinçer Demir, Suha Adıyaman

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Mahmut Boz, Yiğitcan Gölboyu, Bünyamin Yürür, Üstün Bilgi, Murat Gürbüzerol, Onur Alkan (Dk. 77 Erkut Şentürk), Abdullah Çetin ? (Dk. 6 Tolda Tekin), Oğuz Çetinkaya, Erdem Koçal, Batuhan Kurt (Dk. 68 Yusuf Yağmur)

Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Cafer Tosun, Barış Memiş (Dk. 81 Alim Harlak ?), Şahin Şafakoğlu (Dk. 61 Kubilay Akyüz), Ozan Solak, Hüsnü Başkurt, Mahmut Bilir, Adem Koçak (Dk. 71 İlter Ayyıldız), Bertul Kocabaş, Furkan Yaman

Sarı kartlar: Dk: 35 Bertul Kocabaş, Dk. 83 Hüsnü Başkurt (Sarıyer)

Goller: Dk. 49 Bünyamin Yürür? Dk. 64 Üstün Bilgi (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 36 Cafer Tosun (Sarıyer)