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Amed Sportif Faaliyetler kongreyi düşünüyor

TFF 2.

Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de tüm gözler gelecek ay yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi.


Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, yeni sezonla ilgili tüm planlarını 2-9 Ağustos arasında gerçekleştireceği kongreden sonra devreye sokacak. Göreve gelmesi beklenen yeni yönetimin, maddi sorunlar başta olmak üzere, teknik direktör ve transfer çalışmalarını çözmesi bekleniyor. Ayrıca alacaklarını alamadıkları için boşta kalan birçok futbolcuyla kulübün yaşadığı sorunları da gidermesi bekleniliyor.

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