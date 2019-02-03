Amed Sportif Faaliyetler, lig liderini mağlup etti

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, lig lideri Sarıyer'i kendi sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Yaklaşık 15 bin taraftarın takip ettiği karşılaşmayı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Kamil Güre ve DTSO Başkanı Mehmet Kaya da izledi.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan müsabakanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler etkili başladı. Amed Sportif Faaliyetler, 56. dakikada 1-0 öne geçti. Furkan'ın soldan ceza alanına çevirdiği topu Nezir sert şutla ağlara yolladı: 1-0. Amed Sportif Faaliyetlerin gol sevinci kısa sürdü. 58. dakikada Feyyaz'ın soldan ceza alanına yaptığı ortada Bertul topu kafayla ağlara yolladı: 1-1. Amed Sportif Faaliyetler, 90+2. dakikada 2-1 öne geçti. Mansur'un ceza alanına yaptığı ortada Burak muhteşem bir röveşata ile topu ağlara yolladı: 2-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-1 sonuçlandı.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu, Oğuz Akyüz, Tolga Özcan

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, Ömer Karancı, Yiğitcan Gölboyu, Volkan Geyik, Oğuz Çetinkaya, Hasan Küçcük (Dk. 90 Erkut Şentürk ?), Mansur Çalar, Nezir Özer (Dk. 77 Muhlis İstemi), Umut Koçin, Muhammed Burak Taşdemir, Furkan Yaman (Dk.90+1 Bünyamin Yürür ?)

Sarıyer: Ali Türkan, Feyyaz Belen, Yaser Yıldız, Nuri Fatih Aydin, Alim Harlak (Dk. 90+1 Mert Kula ?), Özgür Çelik, Abdullah Karmil, Serkan Balcı (Dk. 89 İskender Alın ?), Ozan Solak, Adem Koçak, Bertul Kocabaş

Sarı kartlar: Dk. 58 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 11 Feyyaz Belen, Dk. 36 Ozan Solak, Dk. 45 Serkan Balcı, Dk. 85 Adem Koçak (Sarıyer)

Goller: Dk. 56 Nezir Özer, Dk. 90+2 Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 58 Bertul Kocabaş (Sarıyer)