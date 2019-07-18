Amed Sportif Faaliyetler Muhlis'in sözleşmesi uzattı

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, iç transferde sözleşmesi sona eren genç kanat oyuncusu Muhlis İstemi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer komitesinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar sonucunda 2017 sezonunda alt yapımızdan profesyonel takımımıza imza atan 19 yaşındaki sağ ve sol kanat mevki oyuncusu Muhlis İstemi ile görüşme gerçekleşti. Yapılan görüşme sonucunda genç sporcumuzun sözleşmesi 3 yıl uzatılmıştır. Başarılı sporcumuz için kulüp tesislerimizde imza töreni düzenlendi. İmza törenine kulüp başkanımız Metin Kılavuz, As Başkan Baran Durmaz, Başkan Yardımcısı Ali Karakaş ve yöneticilerimiz katıldı” denildi.