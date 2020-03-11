İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi

TFF 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.


Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen hafta Diyarbakır'da oynanan ve Pendikspor'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince 10 Mart'ta PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle oluştu:


“Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.