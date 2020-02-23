Amed Sportif Faaliyetler sahasında 1922 Konyaspor ile yenişemedi

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında 1922 Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan ve rakip kalede etkili olan Amed Sportif Faaliyetler 10. dakikada muhteşem bir gol ile öne geçti. Ceza alanı dışından topla buluşan Batuhan nefis bir şutla kaleci Kadem'i mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 1922 Konyaspor ikinci yarıda golle başladı. 46.dakikanın ilk saniyelerinde Seyyit Ahmet'in pasıyla ceza alanına giren Seddar, kaleci Abdülaziz'i geçip beraberlik golünü kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler 78. dakikada yeniden öne geçti. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Onur'un sert şutunda top ağlara gitti. 1922 Konyaspor 82. dakikada yeniden beraberliği yakaladı. Ceza alanı içinde oluşan karambolda savunma tehlikeyi uzaklaştıramayınca Seddar yarım vole ile topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı.

Maçın ardında Amedsporlu futbolcular ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Amedsporlu taraftarlar 1922 Konyasporlu futbolcuları alkışladı.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Süleyman Soytürk, Serdar İla, Çağlar Öztürk

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Oğuz Çetinkaya, Yüksel Kayaalp, Yiğitcan Gölboyu, Hasan Erbey, Erdem Koçal, Onur Alkan, İlker Sayan (Dk. 63 Muhlis İstemi), Murat Gürbüzerol, Üstün Bilgi, Batuhan Kurt (Dk. 72 Yusuf Yağmur)

1922 Konyaspor: Kadem Burak Yaşar, Celal Hanalp, Seydi Kayasoy, Ahmet Önay, Can Demir Aktav, Anıl Şahin, Seyid Ahmet Han, Güray Gazioğlu (Dk. 90+3 Fuat Duran ?), Seddar Karamanx, Ekrem Kayılıbal (Dk. 89 Alperen Aydın ?), Mehmet Tuğrul Başkan (Dk. 79 Burak Saban ?)

Goller: Dk. 10 Batuhan Kurt, Dk. 78 Onur Alkan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 46 ve 82 Seddar Karaman (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Batuhan Kurt, Dk. 58 Yiğitcan Gölboyu, Dk. 78 Onur Alkan, Dk. 83 Hasan Erbey (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 70 Seddar Karaman (1922 Konyaspor)