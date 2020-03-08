Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'a sahasında 3-2 mağlup oldu. Ligin alt sıralarını çok yakından ilgilendiren maçtan yenilgiyle ayrılan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, kendisini ateşe attı.

Amed Sportif Faaliyetler yönetimi bilet fiyatlarını 1 lira olarak ilan etmiş ve aralarında DTSO, STK'lar ile iş adamları toplu bilet alarak taraftarlara ücretsiz dağıtmıştı. Maçı yaklaşık 20 bin taraftar takip etti. Amed Sportif Faaliyetler sahaya Kadınlar Günü nedeniyle pankart ile çıktı. Kadın taraftarlar maçı ücretsiz izledi. Tribünlerden kadınlar gününün önemini anlatan afişler açıldı.

Maçtan önemli dakikalar

Pendikspor 16. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta sol kanattan ceza alanına giren Ozan yerden plase vuruşla topu ağlara yolladı. Amed Sportif Faaliyetler bu pozisyondan hemen sonra penaltı kazandı. Üstün ceza alanında düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Üstün atışı gole geçirdi. Pendikspor 34. dakikada bir kez daha öne geçti. Ömer Can'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Berat Ali kafayla topu ağlara yolladı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler oyuncu değişikliği ile başladı. Amed Sportif Faaliyetler 53. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Onur'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mahmut kafayla topu ağlara gönderdi. 83. dakikada defansın kaptırdığı topla ceza alanına giren Enis kaleci ile karşı karşıya vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. Pendikspor 84. dakikada 3-2 öne geçti. Kornerden gelen topu Oktay ceza alanı içinde kafayla ağlara gönderdi. Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Amedspor taraftarlar, kendi takımını protesto edip Pendiksporu alkışladı. Pendiksporlu futbolcular da bu güzel görüntülere alkışlarla cevap verdi.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Şeref Taştan, Arif Dilmeç, Serhat Sağır

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Yüksel Kayaalp (Dk. 46 Abdullah Çetin), Yiğitcan Gölboyu, Mahmut Boz, Tolga Tekin, Onur Alkan, Erdem Koçal, Bünyamin Yürür, Batuhan Kurt, Üstün Bilgi (Dk. 76 İlker Sayan), Murat Gürbüzerol (Dk. 83 Yusuf Yağmur ?)

Pendikspor: Mehmet Cinpir, Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Ömer Can Sokullu, Fatih Cerlek, Ozan Papaker (DK. 65 Oktay Balcı), Berat Ali Genç (Dk. 71 Enis Durak), Enes Keskin (Dk. 78 Sefa Aksoy), Mertcan Aşcı

Sarı kart: Dk. 28 Batuhan Kurt, Dk. 45 Erdem Koçal, Dk. 49 Bünyamin Yürür, Dk. 76 Murat Gürbüzerol (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 50 Enes Keskin, Dk. 90+2 Enis Durak (Pendikspor)

Goller: Dk. 30 Üstün Bilgi (penaltı), Dk. 53 Mahmut Boz (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 16 Ozan Papaker, Dk. 34 Batuhan Berat Ali Genç, Dk. 84 Oktay Balcı (Pendikspor)