Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile berabere kaldı

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçı öncesinde iki takım futbolcuları arasında ısınma hareketleri sırasında kavga çıktı. Hakem Amed Sportif Faaliyetlerden Muhlis İstemi ve Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na kırmızı kart gösterdi. Binlerce seyircinin takip ettiği ve Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşmaya il spor güvenlik kurulu kararıyla Sakaryaspor taraftarları alınmadı.

Berk İsmail'in şutunda Oğuz ceza alanında topu elle kesti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Oğuz da sarı kart gördü. 10. dakikada Dilaver penaltı vuruşunu gole çevirdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Sakaryaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Sakaryaspor net bir gol pozisyonunu kaçırarak başladı. Amed Sportif Faaliyetler, 54. dakikada penaltı kazandı. Gökhan ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Furkan atışı gole çevirdi: 1-1. 88. dakikada yedek kulübesinde hakeme itiraz eden Amed Sportif Faaliyetli Burak sarı kart gördü. 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından Sakaryaspor, polis eşliğinde Yeni Diyarbakır Stadyumunu terk etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu, Serkan Gülçer, Uğur Erdoğan

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, Ömer Karancı, Yiğitcan Gölboyu, Volkan Geyik, Oğuz Çetinkaya, Hasan Küçcük, Mansur Çalar, Muhammed Burak Taşdemir ? (Dk. 9 Gökhan Lekesiz), Nezir Özer (Dk. 82 Ercan Çapar ?), Mehmet Sıddık İstemi (Dk. 90 Yusuf Yağmur ?), Furkan Yaman

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Tevfik Köse (Dk. 77 Umut Sözen), Berk İsmail Ünsal (Dk. 87 İlyas Akan ?), Savaş Tağa, Ferhat Yazgan, Hakkı Can Aksu, Dilaver Güçlü, Zahit Fındık, Ferit Erişçi (Dk. 26 Hacı Ömer Doğru), Berkay Can Değirmencioğlu

Kırmızı kartlar: Muhlis İstemi (Amed Sportif Faaliyetler), Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Oğuz Çetinkaya, Dk. 88 Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 4 Ferit Erişçi, Dk. 10 Dilaver Güçlü, Dk. 32 Zahit Fındık, Dk. 74 Savaş Tağa (Sakaryaspor)

Goller: Dk. 54 Furkan Yaman (P.A) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 10 Dilaver Güçlü (P.A) (Sakaryaspor)