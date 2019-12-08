Amed Sportif Faaliyetler uzatmada kazandı

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip iyi başladı. Kırklarelispor 5. dakikada gole yaklaştı. Yüksel'in ceza alanı sol çaprazında kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde boşta kalan kimse topa dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 12. dakikada Amedspor öne geçme şansını değerlendiremedi. Mansur'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topa sert vuran Bünyamin'in şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı köşeden çelerek gole izin vermedi. Amedspor 90+3.dakikada öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada Yiğitcan kafayı vurdu. Çizgiyi geçen topta hakem yardımcısının uyarısı ile golü verdi. Müsabaka Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Alim Kandemir, Emir Kılıçarslan, Osman Burak

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Yüksel Kayaalp, Oğuz Özden, Hasan Erbey, Tolga Tekin, Bünyamin Yürür, Muhlis İstemi (Dk. 82 Erkut ?), Onur Alkan (Dk. 87 Yiğitcan), Mansur Çalar, Hüseyin Yılmaz, Furkan Yaman

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Yusuf Çelik, Serkan Sözmen, Emre Keleşoğlu, Yüksel Şişman, Caner Koca, Enis Çeliksu, Malik Karaahmet, Mert Sinan Pekesen

Sarı kartlar: Dk. 23 Hüseyin Yılmaz, Dk. 26 Bünyamin Yürür (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 56 Serkan Sözmen (Kırklarelispor)

Gol: Dk. 90+3 Yiğitcan