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Amed Sportif Faaliyetler yemekte buluştu

TFF 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de moral yemeği etkinliği düzenlendi.


Bir restoranda gerçekleşen yemeğe, futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler katıldı. Ligin ilk iki maçından puan alamayan ve pazar günü kendi sahasında Hacettepespor'u konuk edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, düzenlenen moral yemeğiyle birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yemek sırasında futbolcular, yöneticilere koyu bir sohbete daldıkları gözlendi. Oldukça renkli geçen yemeğin ardından, kulüp başkanı Metin Kılavuz, pazar günü saat 18.00'da Hacettepespor ile kendi sahalarında yapacakları maçın önemine değinen bir konuşma yaptı.


Konuşmanın ardından yemek programı sona erdi.

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