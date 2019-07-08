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Amed Sportif Faaliyetler yönetimi taraftarlarla buluştu

TFF 2.

Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in yeni yönetimi, yeni sezonla ilgili çalışmalar kapsamında kente faaliyet gösteren bazı taraftar gruplarıyla bir araya geldi.


Amed Sportif Faaliyetler'in Talaytepe Şehmis Özer tesislerinde gerçekleşen taraftar buluşmasına, Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, Taraftarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Veysi Üçdağ ile yine Taraftarlardan Sorumlu Yöneticiler Remzi Dinar, Hadi Yakişan ve yönetici Ergin Başarı katıldı.


Yeni sezonun planlaması kapsamında gerçekleşen toplantıya, Amedspor'un taraftar dernekleri Mor Barikat, Direniş ve Barikat katıldı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda, yeni sezonun planlaması hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Yöneticilerin taraftarlardan beklentilerini dile getirdiği toplantıda, taraftar gruplarının da sezon içinde yönetimin yapması gerekenleri ifade etti.


Oldukça verimli geçen toplantının ardında taraftar dernekleri ile yöneticileri toplu fotoğraf çekti.

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