Amed Sportif Faaliyetlerde hazırlıklar başladı

Lig Beyaz Grubun 29. haftasında sahasında Tarsus İdman Yurdunu konuk edecek Amed Sportif Faaliyetlerde antrenmanlar kaldığı yerden başladı.

Yeni tip korona virüs salgını riskine karşı özel bir ekip tarafından dezenfekte edilen yeşil kırmızılı beyazlı kulüpte, antrenmanlar kaldığı yerden başladı. Takımın antrenman yaptığı sahalar temizlenerek ve bakımı yapılarak hazır hale getirildi. Takım teknik direktör Oktay Derelioğlu yönetiminde yaptığı idmanlarla çalışmalara başladı. Amed Sportif Faaliyetlerde kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolculara yönelik yapılan korona virüs testlerinin sonuçları açıklandı. Yaklaşık 50 kişiye yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Amed Sportif Faaliyetlerde tüm gözler yarın yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi. Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından maddi olarak desteklenen yeni bir yönetimin göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gelecek haftadan itibaren takıma ve personele ödeme yapılması gündemde.