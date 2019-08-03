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Amed Sportif Faaliyetler'de hazırlıklar sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Kocaeli Kartepe'de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla devam ettiriyor.


Günde çift idman yapan yeşil kırmızılı beyazlı takım, sabah bölümünde fizik ve kondisyon çalışmaları,öğleden sonra ise sahada topla birlikte çalışmalar gerçekleştiriyor. Futbolcuların hırslı ve istekli mücadelesi teknik heyeti sevindiriyor. Bu arada Amed Sportif Faaliyetler, kamp dönemindeki ilk hazırlık karşılaşmasında Gölcükspor'la 0-0 berabere kaldı. İlk etap kampı Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9 Ağustos'ta sona erecek. İkinci etap kamp çalışması ise iki günlük Kurban Bayramı tatilinin ardında 12 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek.

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