Amed Sportif Faaliyetlerde İnegölspor şansızlığı

Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, İnegölspor karşısındaki başarısızlığı devam ediyor. Ligde kötü günler geçiren ve teknik direktör değişikliğine giden Amed Sportif Faaliyetlerin İnegölspor'a karşı şansı bir türlü tutmuyor.

Yeşil kırmızılı beyazlı takım, daha önce İnegölspor'la yaptığı maçlarda galip gelemedi. İki takım arasında oynanan 9 maçın 5'ni İnegölspor kazanırken, 4 maç berabere sonuçlandı. İnegölspor 12, Amed Sportif Faaliyetler ise 6 gol kaydetti. Geçen sezon Diyarbakır'da rakibine 2-1 yenilen yeşil kırmızılı beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmayı ise 2-0 kaybetti. Amed Sportif Faaliyetlerin iç sahadaki başarısızlığı da devam ediyor. Evinde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak hanesine 10 puan yazdıran Amed Sportif Faaliyetler, evindeki son 4 maçını da kazanamadı. Amed Sportif Faaliyetler iç sahada oynadığı 7 maçta, rakip fileleri tam 11 kez havalandırdı. Diyarbakır temsilcisi, atığı 11 golle karşılık kalesinde 10 gol gördü.

6 maç 1-0 sonuçlandı

Amed Sportif Faaliyetlerin hem iç hem de dış sahada oynadığı 13 maçın 6'sı 1-0'lık sonuçla tamamlandı. Yeşil kırmızılı ekip, 1-0 sonuçlanan 4 maçı yenilgiyle kapatırken, 2'sinde ise galibiyetle ayrıldı. Diyarbakır temsilcisi bu maçlarda Hacettepe ve Sancaktepe Belediyespor'u mağlup ederken, Samsunspor, Sarıyer, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ve İneglöspor'a da mağlup oldu. Amed Sportif Faaliyetler oynadığı 13 maçta en farklı galibiyetini Manisaspor'dan aldı. Diyarbakır'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-2'lik sonuçla yenen yeşil kırmızılı beyazlı takım, en farklı yenilgisini de sahasında Gümüşhanespor'a 4-1 yenilerek aldı.