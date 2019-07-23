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Amed Sportif Faaliyetler'de Nezir Özer sorunu çözüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de eski futbolcularla ilgili yaşanan alacak sorunları çözülmeye başlandı.


Geçen sezon Amed Sportif Faaliyetlerle yollarını ayıran ve alacağı ücret konusunda yeşil kırmızılı beyazlı kulüple sorun yaşayan Nezir Özer ile anlaşma sağlandı. Diyarbakır'a gelerek yöneticilerle görüşen Nezir Özer'in alacaklarının bir takvime bağlandığı, yaşanan sorunun çözüldüğü belirtildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:


“Geçen sezon takımımıza katılan Nezir Özer'in talebi üzerine kendisi ile karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. Özer'in kulübümüzde hak ve alacakları yapılandırılıp protokole bağlanmıştır. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yönetim kurulu olarak Nezir Özer'e bugüne dek kulübümüze verdiği emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.”

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