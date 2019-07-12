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Amed Sportif Faaliyetler'de Sıddık defteri kapandı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli futbolcu Mehmet Sıdık İstemi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


Yeşil kırmızılı beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda başka bir kulüple futbol hayatını sürdürmek isteyen Mehmet Sıddık İstemi, önceki gün kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Alacakları konusunda yöneticilerle kulüp binasında buluşan deneyimli futbolcu, kendisine sunulan ödeme planını kabul edip, Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşarak yolunu ayırmış oldu.


Konuya ilişkin olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübü de bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:


“3 yıldır kulübümüzde emekleri olan takım kaptanımız M. Sıddık İstemi'nin talebi ve kararlı yaklaşımı üzerine kendisi ile karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. İstemi'nin kulübümüzde hak ve alacakları yapılandırılıp protokole bağlanmıştır. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yönetim kurulu olarak Sıddık İstemi'ye bugüne dek kulübümüze verdiği emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.”

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