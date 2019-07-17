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Amed Sportif Faaliyetler'de transfer devam ediyor

TFF 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de transfer çalışmaları devam ediyor.


Şuana kadar iç ve dış transferde toplam 4 futbolcuyla anlaşma varan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, son olarak Bünyamin Yürür ile Abdullah Çetin'le de el sıkıştı. Bu iki futbolcunun anlaşmaya varmasıyla Amed Sportif Faaliyetlerin iç transferde anlaştığı futbolcu sayısı dörde yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, Erdi Yokuşlu ve Yiğitcan Gölboyu'nun ardında iç transferde sözleşmesi sona eren iki sporcu ile daha anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:


“Geçen sezon devre arasında transfer ettiğimiz 22 yaşındaki oyuncumuz Bünyamin Yürür ile görüşme gerçekleşti. Sözleşmesi sona eren sporcumuz ile yapılan görüşme olumlu sonuçlanmış olup genç sporcumuzun sözleşmesi 2022 sezonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Abdullah Çetin'in sözleşmesi de 1 yıl daha uzatılmıştır.”

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