Amed Sportif Faaliyetler'den 3 imza

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe U19 takımının gelecek vadeden genç yeteneği Deniz Yılmaz, 1922 Konyaspor'dan Güray Gazioğlu ve Giresunspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde 3 oyuncuyla daha anlaşmaya vardı. Daha önce İstanbulspor'da kaleci Abdulah Yiğiter, Başkent Akademi Futbol Kulübünden stoper Emrah Taysı ile Zeki Korkmaz, 1922 Konyaspor'dan Anıl Şahin ve Kırşehir Belediyespor'da Ümit Karaal ile kaleci Bekir Sevgi ve Hacettepespor'dan forvet Recep Eren Karabacak'ı kadrosuna katan Amed Sportif Faaliyetler, 1922 Konyaspor'dan Güray Gazioğlu, Fenerbahçe U19 takımının genç yeteneği Deniz Yılmaz ve Giresunspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Oğuzhan Öztürk'ün 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği bildirildi.