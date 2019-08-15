Amed Sportif Faaliyetler'den 3 transfer birden

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de hem transfer çalışmaları hem de yeni sezon hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.

Birinci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra ikinci etap hazırlıklarına başlayan Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde üç futbolcuyu renklerine bağladı. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezon Eyüpspor'da forma giyen Atakan Arslan ve Yücel Kayaalp ile Gümüşhanespor'dan Yusuf Kılıç'ı renklerine bağladı. Eyüpspor forması altında geçen sezon 25 maçta forma giyen Atakan Aslan, rakip fileleri tam 10 kez havalandırdı. 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile1 yıllık sözleşme imzalayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, aynı takımda forma giyen Yücel Kayaalp'la da 1 yıllık sözleşme imzaladı. Savunma mevkisinde görev yapan Yücel Kayaalp, geçen sezon 30 maçta görev yapmış ve 4 kez rakip fileleri havalandırmıştı. İstikrarlı bir grafik çizen deneyimli futbolcu, geçen sezon da 8 asist yaparak, takımının gol atmasını sağlamıştı.

Ön libero mevkisinde görev yapan Yusuf Kılıç'la da 1 yıllığına anlaşma sağlayan Amed Sportif Faaliyetler, 25 yaşındaki futbolcudan çok umutlu. Geçen sezonda formasını giydiği Gümüşhanespor'da önemli maçlara imza atan Yusuf Kılıç'ın Amedspor'a gelmesiyle, savunmada yaşanan eksikliğin de çözülmesi sağlandı. Amed Sprortif Faaliyetler, bu üç futbolcunun gelmesiyle dış transferde sona doğru yaklaştı. Yeşil kırmızılı beyazlı ekibin, 1-2 transfer daha yapması bekleniliyor.

Futbolculardan açıklama

Amed Sportif Faaliyetlerin Kocaeli Kartepe'daki ikinci etap hazırlık kampına kakılan yeni transferler, açıklamalarda bulundu. Amed Sportif Faaliyetler'e Eyüpspor'dan transfer edilen Yücel Kayaalp, büyük bir umutla yeni kulübüne geldiğini söyledi. Kayaalp,“Amedspor'a transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım kazasız belasız sakatlıksız bir sezon geçiririz. Daha iyi bir Amedspor için çok çalışacağız. Her iki taraf için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Transferin her iki taraf için hayırlı olmasını temennisinde bulunan Atakan Arslan da, “İnşallah başarılı olup hedefe oynayan Amedspor izletmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yusuf Kılıç ise hedefe olan bir takıma gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Yeni kulübüyle şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

“Hedefleri olan Amedspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah kazasız belasız başarılı bir sezon geçirir ve sezon sonu camiamızı sevindiririz.”