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Amed Sportif Faaliyetleri zor günler bekliyor

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Türkiye liglerinde, müsabakaların kalan bölümlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmazken, 2.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri, oldukça zor günler bekliyor.


Yeşil kırmızılı beyazlı takım, ligin son 6 haftasına küme düşme hattında giriyor. 28 haftada üç kez teknik heyet değişikliğine giden takım, kalan 6 maçta da zorlu rakiplerle karşılaşacak. 28 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor. 28 gol atan Amed Sportif Faaliyetler, kalesinde 46 gol gördü.


Koronavirüs nedeniyle ertelenen Türkiye liglerinde, müsabakaların kalan bölümünün ne zaman başlayacağı henüz kesinlik kazanmazken, Amed Sportif Faaliyetler, kalan 6 maçın tamamında Play-Off ve ligde kalma hesapları yapan takımlarla karşılaşacak. Ligin 29. hafta maçında Diyarbakır Stadı'nda Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. Diyarbakır temsilcisi, Tarsus İdmanyurdu maçının ardından, Afjet Afyonspor (D), Manisa FK, Çorum FK (D), Kırklarelispor (D) ve İnegölspor'la karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetlerin bu maçlarda elde edeceği sonuçlar, ligdeki durumunu belirleyecek.

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