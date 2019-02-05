Amed Sportif Faaliyetlerin gençleri kaybetmeyi unuttu

Batman Petrolspor ile oynanan maçlarda Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde yer alan takımları 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, haftayı tamamladı. Batman'da oynanan maçlarda U15 takımı rakibini 1-0 mağlup ederken, U16 ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Diyarbakır'da oynanan maçlarda ise Amed Sportif Faaliyetler U17 takımı 2-1'le kazanırken, U19 ise rakibini 3-0'lık farklı sonuçla dize getirdi.