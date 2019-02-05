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Amed Sportif Faaliyetlerin gençleri kaybetmeyi unuttu

Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde mücadele eden takımları, haftayı önemli sonuçlarla kapattı.


Batman Petrolspor ile oynanan maçlarda Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde yer alan takımları 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, haftayı tamamladı. Batman'da oynanan maçlarda U15 takımı rakibini 1-0 mağlup ederken, U16 ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Diyarbakır'da oynanan maçlarda ise Amed Sportif Faaliyetler U17 takımı 2-1'le kazanırken, U19 ise rakibini 3-0'lık farklı sonuçla dize getirdi.

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