Amed Sportif Faaliyetler'in gençleri şampiyonluğu garantiledi

Amed Sportif Faaliyetler'in Akademi Ligi'ndeki en başarılı ekibi olan U19, sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Son 5 yıllın şampiyonu olan Amed Sportif Faaliyetler, gruptan çıkmayı garantiledi ve Diyarbakır'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

Gelişim Ligi 5. Bölge Grubunda yer alan Amed Sportif Faaliyetler, geçen hafta Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek, şampiyonluğu garantiledi. Amed Sportif Faaliyetler'in altyapıdan sorumlu yöneticisi Adnan Zengin, son yılların en başarılı takımı olan ekiplerinin, şampiyonluklarına bir yenisini daha eklediğini söyledi. Zengin, “U19 takımımız, pazar günü Şanlıurfa deplasmanındaki maçta 1-0 galip gelerek sezonun tamamlanmasına üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gençlerimiz bu yıl gösterdikleri üstün performans ile son 5 sezondur göğüsledikleri şampiyonluk ipini bu yıl da kimseye kaptırmayarak bu alandaki üstünlüklerini sürdürüyorlar. Bu başarıda emeği olan başta teknik heyetimiz ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu futbolcularımızı ileriki zamanlarda çok iyi yerlerde görür ve mutlu oluruz. Amacımız gençlerimizin geleceklerini kurtarmaktır. İnşallah bunu da başaracağız” dedi.