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Amed Sportif Faaliyetlerin gençleri tutulmuyor

Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde mücadele eden takımları, haftayı galibiyetlerle tamamladı.


Kahramanmaraşspor ile yapılan maçlarda Amed Sportif Faaliyetlerin 4 takımı, 4 galibiyet elde etti. Kahramanmaraş'ta oynanan maçlarda, U15 rakibini 4-0'la yenerken, U16 takımı da 5-0'lık farklı sonuçla rakibini dize getirdi. Diyarbakır'da yapılan maçlarda ise U17 takımı 2-1'le rakibini geçerken, U19'da karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Kahramanmaraşspor ile yapılan maçları kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Ligleri geçen hafta ise Van Belediyespor maçların da önemli sonuçlara imza atmıştı.


Diyarbakır temsilcisi, geçen hafta Van Belediyespor ile oynayan ve sadece bir maçta rakibine kaybetmişti. Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde mücadele eden 4 takımının, elde ettiği başarı ise hem teknik heyeti hem de yönetim kurulu sevindirdi. Yönetimin yakın takibinde olan genç futbolcuların, A takıma alınması konusunda teknik heyetle temas halinde olunduğu öğrenildi.

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